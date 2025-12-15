Cabal si riscopre goleador | l’impressionante dato che riguarda il difensore colombiano della Juventus

Cabal, difensore colombiano della Juventus, sorprende tutti con un dato impressionante legato alla sua capacità di segnare. Dopo aver spesso ricoperto ruoli più difensivi, il giocatore si sta distinguendo per le sue doti offensive, rivelando un aspetto inaspettato del suo talento.

. Ecco la statistica. Juan Cabal sta vivendo un momento di significativa crescita in Serie A, in particolare per quanto riguarda la sua incisività sotto porta. Il difensore colombiano, che ha recentemente segnato il gol della vittoria per la Juventus contro il Bologna, ha realizzato ben due gol in questa stagione. Ciò che rende questo dato particolarmente rilevante è la frequenza con cui ha raggiunto questo risultato: i due gol sono arrivati in sole sei presenze in campionato. Questo bottino realizzativo segna un netto cambio di passo rispetto alle sue stagioni precedenti nel massimo campionato italiano. Juventusnews24.com

