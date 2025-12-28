De Laurentiis lancia una frecciata a Sky dopo Cremonese Napoli! Il motivo e la ricostruzione di quanto successo

Dopo la recente vittoria del Napoli contro la Cremonese, il presidente De Laurentiis ha rivolto alcune critiche a Sky, evidenziando divergenze sui commenti e l’analisi del match. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, portando a una discussione sulle modalità di copertura televisiva e il rapporto tra club e media. Ecco una ricostruzione dei fatti e i motivi alla base delle parole del presidente partenopeo.

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha lanciato una frecciata a Sky dopo la vittoria contro la Cremonese. Il suo messaggio. L'onda lunga dell'entusiasmo per la vittoria in Supercoppa Italiana non si è esaurita. Il Napoli torna a tuffarsi nel campionato con la fame di chi non vuole lasciare nulla al caso e sbanca lo stadio "Giovanni Zini" di Cremona con un netto 2-0. Protagonista assoluto del pomeriggio lombardo è stato ancora una volta Rasmus Hojlund. L'attaccante danese ha deciso la contesa con una splendida doppietta. Due gol che confermano il suo stato di grazia e che regalano tre punti vitali agli azzurri: la vetta della classifica, occupata dal Milan, dista ora una sola lunghezza. Leggi anche: Juric Carnesecchi, battibecco dopo Cremonese Atalanta: «Ha sbagliato, deve parlare di meno, lavorare di più e parare!». La ricostruzione di quanto successo Leggi anche: De Laurentiis si è "divertito col commento Sky", ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Conte, che stoccata al format della Supercoppa: Noi non siamo qui per invito...; Napoli De Laurentiis all'attacco dei vertici del calcio | Si gioca troppo; De Laurentiis dopo la Supercoppa non le manda a dire; De Laurentiis | Conte diverso da Benitez ma Maradona resta unico Il calcio va rifondato. De Laurentiis, prima i complimenti a Conte e al Napoli poi arriva la frecciata a Sky - Il presidente degli azzurri ha postato un tweet sul suo profilo ufficiale dopo la vittoria contro la Cremonese: ecco cosa ha scritto

De Laurentiis si è “divertito col commento Sky”, ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire - Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. fanpage.it

Napoli, De Laurentiis show e frecciata a Spalletti: “Un giorno dirò tutto”. Conte gonfia il petto: “Hojlund e McTominay non giocavano” - Napoli, show di Aurelio De Laurentiis che prima si prende una rivincita poi lancia la frecciata a Spalletti: Un giorno vi racconterò. sport.virgilio.it

Nel discorso di fine 2025, Aurelio De Laurentiis si coccola lo scudetto e la Supercoppa appena vinta a Riad, ma lancia anche una stoccata profonda alle istituzioni del calcio italiano facebook

Festeggiare si, ma non è mai un brutto momento per tirare qualche frecciatina Aurelio De Laurentiis lancia una vera e propria bordata dopo la vittoria del suo Napoli in Supercoppa COSA NE PENSATE #NapoliBologna #DeLauretiis #Supercoppa x.com

