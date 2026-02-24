Napoli Anguissa torna in gruppo | convocato a Verona quando può tornare titolare

Frank Anguissa si è nuovamente allenato con il gruppo del Napoli martedì 24 febbraio a Castel Volturno ed è stato convocato per la partita contro Verona. L’ex squadra di Antonio Conte può tornare disponibile e potrebbe incidere sulla formazione titolare. La sua presenza in campo dipenderà dalle scelte tecniche e dalla condizione fisica, ma l’allenamento di oggi rappresenta un passo importante al suo rientro.

Dopo cento giorni di assenza e innumerevoli rinvii, il centrocampo azzurro ritrova il suo motore principale: una boccata d'ossigeno vitale per la rincorsa alla Champions League IL RIENTRO IN GRUPPO. La notizia tanto attesa da Antonio Conte è arrivata: Frank Anguissa è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Castel Volturno nella seduta di martedì 24 febbraio. Il centrocampista camerunense mette fine a un calvario durato tre mesi, iniziato a novembre con una lesione di alto grado al bicipite femorale e prolungato da fastidiosi problemi alla schiena. La sua convocazione per la trasferta di sabato 28 febbraio contro l’Hellas Verona (ore 18:00 al Bentegodi) è ormai certa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

