Musica Celtica Aps | San Patrizio con concerti danza e caccia al tesoro

Musica Celtica Aps organizza un evento per celebrare San Patrizio, coinvolgendo il pubblico con concerti, danza e una caccia al tesoro. La serata si svolge a Roma, presso Let It Beer, e inizia alle 20:30. La scelta di questa data deriva dalla volontà di rivivere le tradizioni irlandesi attraverso attività interattive e musica dal vivo. La partecipazione è aperta a tutti e promette un’atmosfera vivace e coinvolgente.

17 marzo – Let It Beer (Roma) – dalle ore 20:30Roma si tinge di verde per una serata all’insegna della musica, della convivialità e della tradizione irlandese. Lunedì 17 marzo, Musica Celtica APS invita soci, amici e appassionati a festeggiare insieme il giorno di San Patrizio presso il Let It. 🔗 Leggi su Romatoday.it Caccia al Tesoro nel cuore del paese e musica DisneyIl centro storico si anima con una caccia al tesoro che coinvolge famiglie e bambini, mentre gruppi in maschera sfilano tra le vie del paese. Leggi anche: Musica, caccia al tesoro e scambio figurine: al centro commerciale arrivano gli "Skifidol italian brainrot days"