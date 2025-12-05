Scritte offensive contro due primari | imbrattate le mura dell' ospedale Perrino

BRINDISI- Due scritte offensive contro altrettanti primari dell'ospedale Perrino di Brindisi. Le offese sono state impresse, con una bomboletta spray, sulle mura ai lati della porta di ingresso del padiglione “D” del nosocomio brindisino, nei pressi della camera mortuaria.La scoperta è stata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

