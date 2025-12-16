Welfare Tridico e Bruno M5S | Salario minimo garantito anche in Calabria

Il dibattito sul salario minimo si intensifica in Italia, con l’approvazione di leggi regionali come quella della Puglia, che ha introdotto un salario minimo di almeno 9 euro l’ora. Tridico e Bruno del Movimento 5 Stelle chiedono l’estensione di questa misura anche in Calabria, in un contesto di crescenti discussioni sulla tutela dei lavoratori e sul ruolo delle istituzioni regionali.

© Feedpress.me - Welfare, Tridico e Bruno (M5S): «Salario minimo garantito anche in Calabria» «Dopo la bocciatura della Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto, il governo Meloni è costretto a incassare anche quella della Corte Costituzionale, questa volta sulla legge della Regione Puglia che ha introdotto il salario minimo ad almeno 9 euro l’ora. L’inammissibilità del ricorso presentato dal governo è un’altra fondamentale vittoria, una pagina di storia importante anche per il futuro. Feedpress.me La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Webinar Il sistema di welfare italiano alla prova della grande crisi vecchie e nuove tutele Video Webinar Il sistema di welfare italiano alla prova della grande crisi vecchie e nuove tutele Video Webinar Il sistema di welfare italiano alla prova della grande crisi vecchie e nuove tutele Welfare, Tridico e Bruno (M5S): «Salario minimo garantito anche in Calabria» - Fissare una soglia minima obbligatoria che stabilisca il confine tra lavoro e sfruttamento è un obiettivo imprescindibile di giustizia sociale ... gazzettadelsud.it

Welfare, Tridico e Bruno: “salario minimo garantito anche in Calabria” - Welfare, Tridico e Bruno: "è tempo che anche in Italia, come in 22 dei 27 Paesi europei si stabiliscano criteri chiari sull’introduzione di una misura di dignità" “Dopo la bocciatura della Corte dei ... strettoweb.com

Tridico attacca la Regione sull’utilizzo delle risorse, Giannetta replica rivendicando benefici... #CALABRIAFILMCOMMISSION #polemicapolitica #Sandokan - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.