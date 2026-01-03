Giunta Fico c’è un’assenza che pesa più delle deleghe | Caserta non c’è

La presenza di Caserta nella nuova Giunta regionale, guidata da Roberto Fico, è assente, segnando una mancanza significativa rispetto alle aspettative. Dopo la firma del decreto e la nomina dei dieci assessori, questa assenza evidenzia un cambiamento importante nel panorama politico locale, che potrebbe avere ripercussioni sul territorio e sulle future decisioni amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Roberto Fico firma il decreto e vara la nuova Giunta regionale. Dieci assessori. Deleghe distribuite. Equilibri blindati. I nomi scorrono rapidi: Mario Casillo vice con Trasporti e Mare, Vincenzo Cuomo al Governo del territorio, Andrea Morniroli al Sociale e Scuola. Poi Ambiente a Claudia Pecoraro, Sviluppo economico a Fulvio Bonavitacola, Turismo e Digitale a Vincenzo Maraio. Lavoro ad Angelica Saggese, Cultura a Ninni Cutaia, Politiche giovanili e Protezione civile a Fiorella Zabatta, Agricoltura a Maria Carmela Serluca. Fico tiene per sé Sanità, Bilancio e fondi europei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

