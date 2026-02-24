Modena-Verona banco di prova | In battuta possono fare male

Il match tra Modena e Verona si gioca perché entrambe le squadre cercano punti importanti in vista dei playoff. Verona, reduce da alcune difficoltà in battuta, punta a migliorare la propria efficacia al servizio. Modena, invece, vuole sfruttare il fattore casa per consolidare la sua posizione in classifica. La partita si preannuncia combattuta e ricca di tensione, con molti giocatori pronti a dare il massimo.

© Mondosport24.com - Modena-Verona, banco di prova: "In battuta possono fare male

Il finale della Regular Season della SuperLega propone una sfida cruciale: Rana Verona chiude il proprio percorso stagionale affrontando la Valsa Group Modena in trasferta, al PalaPanini. In conferenza stampa, il coach Fabio Soli ha delineato i temi della partita e il cammino della squadra lungo l’anno, evidenziando l’importanza di mantenere concentrazione ed equilibrio di gruppo. La sfida vede Verona confrontarsi con una formazione che fa del servizio una delle armi principali, con numeri che fotografano una battuta incisiva. Modena si presenta come avversario temibile, forte anche nel sostegno del pubblico al palazzetto di Reggio Emilia, dove la gara si svolgerà. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Genoa Inter, Marassi come banco di prova definitivo per il tecnico rumeno: «I nerazzurri non possono fallire»Il match tra Genoa e Inter a Marassi rappresenta un banco di prova cruciale per il tecnico rumeno Chivu. Pallanuoto, Sandro Campagna: “Non abbiamo giocato male, era un bel banco di prova per i ragazzi”In occasione della semifinale dei Campionati Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, l’Italia ha affrontato la Serbia in una gara intensa. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Sassuolo vince ancora, tre reti contro il Verona; Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | DAZN IT; Comparto ex Mercato, ecco il bando per assegnare i 70 futuri alloggi; Plebiscito espugna Modena e chiude primo il girone d'andata. Superlega, Rinaldi lancia Modena: Verona ko al tie breakL’anticipo della sesta giornata di Superlega si decide al tie break dove una combattiva Modena ha la forza di rimontare Verona bruciandola nella volata finale. Stoppa la serie positiva della Rana e si ... gazzetta.it La 6a giornata parte domani con Verona-ModenaROMA-Match palpitanti e risultati tutt’altro che scontati nella Regular Season 2024/25. Sulla carta anche la 6a giornata di andata di SuperLega Credem Banca promette bene. Ad aprire il fine settimana ... corrieredellosport.it Linee ferroviarie Verona-Bologna e Verona-Modena completamente bloccate - facebook.com facebook Volley Mercato: Maar verso Modena, Buchegger il dopo Darlan a Verona Leggi le news sull'APP Volleyball.it+ (Apple Store o Play Store) o al link volleyball.it/2026/02/19/not… x.com