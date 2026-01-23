Pallanuoto Sandro Campagna | Non abbiamo giocato male era un bel banco di prova per i ragazzi

In occasione della semifinale dei Campionati Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, l’Italia ha affrontato la Serbia in una gara intensa. Sandro Campagna ha commentato che la prestazione non è stata negativa e che la sfida rappresentava un'importante occasione di crescita per i giovani atleti, evidenziando l'importanza di queste esperienze per il progresso della squadra nazionale.

Sconfitta senza grandi rimpianti per l’Italia nella bolgia della “Belgrade Arena” contro la Serbia in occasione della semifinale dei Campionati Europei di pallanuoto 2026. Il Settebello si è arreso per 17-13 ai campioni olimpici, che hanno sfruttato il fattore campo favorevole rispettando il pronostico della vigilia e raggiungendo l’Ungheria in finale. “ È stata una partita difficile da giocare. E giocare in questa atmosfera per i miei ragazzi è stato un bel banco di prova. Secondo me non abbiamo giocato così male malgrado il punteggio. Ci hanno tolto subito un po’ di fiducia in difesa con quei tiri da 6 metri e sapevamo che era una loro opzione; siamo stati un po’ larghi nel pressing e non abbiamo bloccato bene l’uno contro l’uno nel tiro da 6 metri “, dichiara il CT azzurro Sandro Campagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sandro Campagna: “Gli errori aiutano a crescere, per molti è la prima volta agli Europei. Oggi abbiamo giocato meglio”Sandro Campagna sottolinea come gli errori siano parte del processo di crescita, soprattutto in occasioni importanti come gli Europei.

