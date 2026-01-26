Nuove case a Napoli il Comune ne costruirà 7mila in 20 anni | ma ne servono 50mila Incentivi per spostarsi in provincia

Il Comune di Napoli si impegna a realizzare 7.000 nuove abitazioni nei prossimi vent’anni, cercando di rispondere alla domanda abitativa della città. Tuttavia, le stime indicano che sono necessarie circa 50.000 abitazioni per soddisfare le esigenze della popolazione. Per favorire la distribuzione della crescita, vengono promossi incentivi per incentivare lo spostamento in provincia, alleggerendo la pressione sul centro urbano.

A Napoli il Comune vuole costruire 7mila case nuove nei prossimi 20 anni. Ma il fabbisogno è di 50mila. "Non è più possibile consumare altro suolo". Ipotesi incentivi per andare in provincia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il IX municipio approva un bilancio da 25 milioni di euro. Ma ne chiede altri 20 al ComuneIl IX municipio ha approvato un bilancio da 25 milioni di euro per il triennio 2026-2028, sottoponendolo ora all'approvazione dell'aula Giulio Cesare.

Sanremo 2026, aumentano i prezzi dei biglietti per il Festival: +20%, ma il Comune ne ha una quota riservataIl Festival di Sanremo 2026 si prepara a sorprendere ancora, ma con un prezzo più alto: i biglietti aumentano del 20%, coinvolgendo platea, galleria e grande finale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Un proiettile in testa e la fuga verso le Case Nuove: cresce l'ipotesi agguato contro Umberto Cella; Case per turisti a Napoli, 1.731 in meno:è la stretta contro gli abusivi; Da ruderi abbandonati a nuove case, il giovane imprenditore: Come scelgo gli immobili? Più sono brutti, meglio è; La storia della lotta degli abitanti delle Vele di Scampia: Così abbiamo costruito il futuro.

Bed and breakfast a Napoli, così il Comune vuole cambiare le regole sulle destinazioni d’usoIl Comune di Napoli ha realizzato un documento strategico per istituire nuove regole per la gestione e l’apertura di B&B e case vacanza. Non sarà messo un tetto massimo al numero di strutture in città ... fanpage.it

Napoli, faida alle Case Nuove: ferito il figlio del bossSi spara ancora alle Case Nuove e prosegue, inarrestabile, l’escalation di violenze tra bande criminali che marcano il territorio a furor di stese e di agguati. Ma dietro l’ultimo episodio accaduto ... ilmattino.it

La nuova Questura ma anche la casa della comunità, la riqualificazione di piazza Mercato e la biblioteca che si allarga. E poi nuove case pubbliche. Attesa per i lavori della nuova stazione ferroviaria da 100 milioni di euro: opere preliminari a marzo. E ancora facebook

Le nuove “case” di Kyiv nell’“area di Pace” di Mosca x.com