Mobbing niente risarcimento dall’azienda se la colpa è di un manager | la sentenza

Una recente sentenza chiarisce che, in casi di mobbing, l’azienda non è responsabile se la colpa ricade esclusivamente su un manager. La decisione nasce dall’analisi di un episodio in cui un collega aveva compiuto atti persecutori senza coinvolgere direttamente l’impresa. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tali circostanze, solo l’autore degli atti può essere chiamato a rispondere. Questa decisione apre nuove prospettive sui limiti delle responsabilità aziendali.

Che cosa accade quando, in un caso di mobbing, viene esclusa la responsabilità del datore di lavoro? È possibile che a rispondere sia solo il collega, autore effettivo degli atti persecutori? Sono domande alle quali dà una risposta affermativa la Corte di Cassazione con la sentenza 31032026, affrontando un delicato argomento pratico. Se le vessazioni sono frutto di un comportamento personale, non riconducibile alle esigenze organizzative dell’ente e il datore ha dimostrato di avere vigilato e adottato misure correttive, la responsabilità risarcitoria può gravare soltanto su chi ha, effettivamente, violato la legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

