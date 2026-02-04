Niente premio in busta paga spetta il risarcimento dal datore di lavoro? La sentenza

Un lavoratore potrebbe avere diritto a un risarcimento anche se non riceve un premio in busta paga. La questione è al centro di una recente sentenza, che chiarisce quando il datore di lavoro deve risarcire un dipendente. La decisione si basa sul fatto che, anche senza una gratifica prevista, il lavoratore può reclamare un indennizzo se il suo rapporto di lavoro ha subito danni o ingiustizie. La sentenza sottolinea che, in molti casi, la fiducia e il rispetto delle regole sono fondamentali, e il mancato pagamento di un premio può rappresentare un

Ogni rapporto di lavoro è fondato, fin dal principio, su fiducia, rispetto delle istruzioni date dai superiori e performance conformi agli standard aziendali. Ecco perché la mancata assegnazione degli obiettivi individuali, da parte del datore, può sembrare una violazione evidente e automaticamente risarcibile. Anzi, quasi una beffa per chi entra quotidianamente in ufficio con entusiasmo e voglia di fare. Ma è davvero così? La Cassazione, con la sentenza 12352026, ha fatto chiarezza su un tema delicato. Ci riferiamo al risarcimento del danno da perdita di chance, in caso di mancata attribuzione degli obiettivi necessari alla retribuzione variabile – i cosiddetti premi di produttività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

