Brambati non ha dubbi sui problemi della Juve | Per me questa squadra è stata costruita male distrutta lo scorso anno Le parole su mister Spalletti e sulla mancanza di leader

Brambati esprime un giudizio severo sulla Juventus, evidenziando una ricostruzione fallimentare e l'assenza di leader in rosa. Secondo l'ex calciatore, la squadra è stata danneggiata lo scorso anno e presenta criticità che influenzano le prestazioni attuali, con particolare riferimento alla gestione e alla mancanza di figure di riferimento.

Brambati non risparmia critiche: la squadra è stata ricostruita male e mancano i leader. Solo 3-4 giocatori hanno personalità, Conte tornerà in futuro. Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato senza filtri il momento attuale della Juventus ai microfoni di TMW Radio. La sua valutazione è severa, puntando il dito contro la costruzione della rosa. Brambati ritiene che la squadra sia stata costruita male, al netto che gli mancano i tre centrali di difesa. La squadra è stata distrutta l’anno scorso e parzialmente ricostruita, male, quest’anno. Secondo l’ex procuratore, sono stati spesi i soldi male, così come negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambati non ha dubbi sui problemi della Juve: «Per me questa squadra è stata costruita male, distrutta lo scorso anno». Le parole su mister Spalletti e sulla mancanza di leader

