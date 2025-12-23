Aereo precipita | missione umanitaria finisce in tragedia Anche un bambino tra le vittime

Un aereo coinvolto in una missione umanitaria è precipitato, causando la morte di diverse persone, tra cui un bambino. L’intervento, nato con l’intento di fornire cure urgenti alle popolazioni colpite, si è concluso in modo tragico. La notizia ha suscitato grande cordoglio, evidenziando la fragilità delle operazioni di assistenza in contesti di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per fare luce sulla vicenda.

Una missione sanitaria partita con l'obiettivo di garantire cure urgentissime si è trasformata in una tragedia. Un aereo sanitario, impegnato in un trasporto medico specializzato, è infatti precipitato nelle acque durante la fase di avvicinamento all'aeroporto, causando almeno cinque vittime, tra cui un bambino, e diversi feriti. Le prime informazioni diffuse dalle autorità parlano di un bilancio grave e ancora in aggiornamento, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite per ore nella baia.

