miley cyrus torna al taglio capelli di hannah montana

Miley Cyrus ha deciso di tornare al look di Hannah Montana, probabilmente per celebrare il ventennale della serie che l’ha resa famosa. È stata vista sul set di una produzione Disney, mentre si preparava a riprendere i panni dell’iconica interprete. La cantante ha scelto un taglio di capelli simile a quello di molti ricordi d’infanzia, attirando l’attenzione dei fan. La sua scelta ha suscitato molte reazioni tra i follower più appassionati.

A Los Angeles c’è aria di nostalgia pop. E questa volta il merito è tutto di Miley Cyrus. L’attrice e cantante è stata, infatti, avvistata sul set di una speciale serie Disney che presto celebrerà i vent’anni di Hannah Montana, la serie cult che l’ha resa famosa quando aveva solo 13 anni. Tra telecamere e fan in delirio, l’attrice e cantante ha fatto battere il cuore ai Millennial (e non solo) sfoggiando di nuovo la parrucca bionda con frangia che ha segnato un’epoca. Un taglio iconico che ha definito un’intera generazione di teenager. Miley Cyrus e il ritorno al taglio capelli più amato degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Amica.it

Milley Cyrus torna Hannah Montana vent’anni dopo: “Sarà sempre parte di me, la serie ha segnato la mia vita”Miley Cyrus riporta in vita Hannah Montana, vent’anni dopo, perché la serie ha segnato profondamente la sua vita e le ha aperto le porte del successo.

Como assim a Miley Cyrus tinha uma duble em Hannah Montana pros shows Bizarro

