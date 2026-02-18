Milley Cyrus torna Hannah Montana vent’anni dopo | Sarà sempre parte di me la serie ha segnato la mia vita

Miley Cyrus riporta in vita Hannah Montana, vent’anni dopo, perché la serie ha segnato profondamente la sua vita e le ha aperto le porte del successo. La cantante ha dichiarato che il personaggio rimarrà sempre parte di lei, ricordando come il ruolo le abbia dato la spinta per diventare una star internazionale. A distanza di due decenni, Miley si sente ancora legata a quella ragazza di 13 anni che, grazie a Hannah Montana, è diventata un’icona in tutto il mondo.

Vent'anni possono cambiare tutto, ma certi personaggi restano. Così Miley Cyrus riabbraccia Hannah Montana, l'alter ego che nel 2006 la trasformò da adolescente sconosciuta di appena 13 anni a fenomeno globale. Scopriamo di più. Lo speciale su Disney+. L'occasione è lo speciale per il ventesimo anniversario della serie, in arrivo su Disney+ il 24 marzo prossimo, esattamente a due decenni dalla prima puntata. Lo show sarà registrato davanti a un pubblico in studio e vedrà Miley protagonista di un'intervista evento condotta da Call Her Daddy, con la sua creatrice Alex Cooper. Alla regia ci sarà Sam Wrench, già dietro la macchina da presa del film concerto dedicato a Taylor Swift.