Milano Cortina 2026 ha portato un aumento improvviso delle ricerche su Pornhub, dopo l’apertura ufficiale dei Giochi. La piattaforma ha rilevato un picco nel traffico online in Italia proprio in quei giorni, dimostrando che anche durante grandi eventi sportivi le abitudini digitali cambiano. Un dato che si aggiunge alle storie di preservativi gratuiti esauriti in pochi giorni al Villaggio olimpico.

Milano Cortina 2026: i Giochi fermano (per un po') anche Pornhub. Ma poi è boom di ricerche olimpiche

