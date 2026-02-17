Milano Cortina 2026 | i Giochi fermano per un po’ anche Pornhub Ma poi è boom di ricerche olimpiche
Milano Cortina 2026 ha portato un aumento improvviso delle ricerche su Pornhub, dopo l’apertura ufficiale dei Giochi. La piattaforma ha rilevato un picco nel traffico online in Italia proprio in quei giorni, dimostrando che anche durante grandi eventi sportivi le abitudini digitali cambiano. Un dato che si aggiunge alle storie di preservativi gratuiti esauriti in pochi giorni al Villaggio olimpico.
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non fanno parlare solo di sport. Archiviata la storia delle migliaia di preservativi gratuiti esauriti al Villaggio olimpico in soli tre giorni, un altro dato curioso riguarda i Giochi: Pornhub ha analizzato l’andamento delle ricerche e del traffico in Italia in coincidenza con l’apertura ufficiale della manifestazione e ne emerge un quadro interessante: i grandi eventi sportivi, a quanto pare, lasciano il segno anche sulle abitudini digitali degli utenti. Volano le ricerche Alcune parole chiave infatti hanno registrato una crescita esponenziale rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Tpi.it
