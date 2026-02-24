Milano Bardelli ha chiuso | Corso Magenta è cambiata penalizzati da Area C e affitti esorbitanti

Vincenzo d’Innocenzo ha deciso di chiudere la caffetteria Cuccà a causa dell’aumento dei costi di affitto e delle restrizioni di Area C che hanno ridotto il flusso di clienti. La decisione arriva dopo anni di difficoltà nel mantenere attivo il locale in Corso Magenta, dove i prezzi degli affitti sono aumentati troppo. La chiusura lascia un vuoto nel quartiere, facendo riflettere sui problemi di gestione commerciale nelle aree centrali. La sua attività resterà nella memoria di molti clienti abituali.

© Ilgiorno.it - Milano, Bardelli ha chiuso: "Corso Magenta è cambiata, penalizzati da Area C e affitti esorbitanti"