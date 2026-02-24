Milano Bardelli ha chiuso | Corso Magenta è cambiata penalizzati da Area C e affitti esorbitanti
Vincenzo d’Innocenzo ha deciso di chiudere la caffetteria Cuccà a causa dell’aumento dei costi di affitto e delle restrizioni di Area C che hanno ridotto il flusso di clienti. La decisione arriva dopo anni di difficoltà nel mantenere attivo il locale in Corso Magenta, dove i prezzi degli affitti sono aumentati troppo. La chiusura lascia un vuoto nel quartiere, facendo riflettere sui problemi di gestione commerciale nelle aree centrali. La sua attività resterà nella memoria di molti clienti abituali.
Sorpreso Vincenzo d’Innocenzo, titolare della caffetteria Cuccà poco distante: "Sentiremo la sua mancanza" (Video di Violetta Fortunati). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Chiude Bardelli, lo storico negozio di Milano: “Entravi e ti sentivi conosciuto. Corso Magenta perde un pezzo della sua identità”Bardelli, il negozio storico di Milano, chiude dopo più di 80 anni di attività.
Corso Magenta e le anguille del CenacoloCorso Magenta e le anguille del Cenacolo sono elementi che richiamano la storia e l’arte di Milano.