Milan Scudetto andato | ma Allegri adesso ha un’importante missione da portare a termine

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri che, domenica scorsa a 'San Siro' contro il Parma, ha incassato la seconda sconfitta stagionale in campionato, fermandosi dopo 24 risultati utili consecutivi. Se, però, il k.o. contro la Cremonese (1-2) datato 23 agosto, giunto alla prima giornata, tutto era fuorché decisivo, questo contro i ducali (0-1) ha di fatto estromesso il Diavolo dai giochi per lo Scudetto. Il Milan, infatti, si è fermato a quota 54 punti dopo 26 giornate e ora vede l'Inter che, con le stesse partite, di punti ne ha ben 64, in fuga verso la vittoria e verso il 21° Scudetto della sua storia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lotta Scudetto, ecco Boniek: "Inter favorita, ma il Milan ha Allegri. Ha cambiato totalmente questa squadra"

