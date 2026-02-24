Michele Bravi | il debutto a X Factor il tragico incidente i mille volti di un’artista che celebra la forza della delicatezza

Da quotidiano.net 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Bravi ha vissuto un grave incidente che ha segnato profondamente la sua vita e carriera. La sua partecipazione a Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi” rappresenta un nuovo capitolo, dopo anni di alti e bassi. L’artista umbro affronta questa sfida con determinazione, portando sul palco una canzone che riflette le sue esperienze e la sua forza interiore. La sua presenza al festival cattura l’attenzione di molti ascoltatori.

michele bravi il debutto a x factor il tragico incidente i mille volti di un8217artista che celebra la forza della delicatezza
© Quotidiano.net - Michele Bravi: il debutto a X Factor, il tragico incidente, i mille volti di un’artista che celebra la forza della delicatezza

Michele Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”. È una nuova tappa del rapporto del cantautore umbro con il palco dell’Ariston, che negli anni è stato intenso, interrotto, ripreso. Non è una presenza rumorosa la sua (non lo è mai stata): è piuttosto un ritorno coerente con la carriera di un artista che ha costruito la propria identità attorno alla vulnerabilità, all’eleganza e alla parola.  Michele Bravi all'uscita dalle prove con l'orchestra per la canzone in gara al prossimo Sanremo posa davanti all'auditorium Rai di largo De Bosis a Roma 28 gennaio 2026. ANSAFABIO FRUSTACI Da X Factor al numero uno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

“Ghali? Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso. A Sanremo 2026 torno più da professionista, ma con la mia goffaggine”: così Michele BraviMichele Bravi torna al Festival di Sanremo con la sua canzone “Prima o poi”.

Michele Bravi e l’incidente che gli ha cambiato la vita: cosa è successo e com’è finita quella storia?Michele Bravi rivela come un incidente gli abbia cambiato la vita.

Michelle Lufo canta “Al telefono” di Cesare Cremonini | X Factor 2025 Audizioni 2

Video Michelle Lufo canta “Al telefono” di Cesare Cremonini | X Factor 2025 Audizioni 2

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Michele Bravi, per la terza volta a Sanremo 2026 con la canzone Prima o poi. FOTO; Michele Bravi a Sanremo 2026: Prima o poi alcune canzoni trovano il momento giusto; Antonio Marras veste Michele Bravi per il Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Mara Sattei in gara con il brano Le cose che non sai di me.

michele bravi il debuttoMichele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi: coming out, fidanzato e vita privataMichele Bravi torna a Sanremo 2026 con Prima o poi: la carriera, il coming out, il fidanzato e cosa sappiamo della sua vita privata. gay.it

michele bravi il debuttoMichele Bravi a Sanremo con Prima o poi: l'incidente, la vita privata, tutto su di luiMichele Bravi torna in gara a Sanremo 2026 con Prima o poi: dalla vita privata al significato della canzone, tutto sul cantante ex vincitore di X Factor. gazzetta.it