Mia figlia è morta L’annuncio choc del famoso attore gela lo spettacolo | un gesto estremo

L’attore Martin Short annuncia che sua figlia, Katherine Hartley Short, è morta a 42 anni a causa di complicazioni di salute. La notizia, diffusa da TMZ e confermata da altri media statunitensi, ha sorpreso il pubblico durante uno spettacolo. La famiglia ha espresso il proprio dolore con una nota ufficiale, senza fornire dettagli sulle cause. La tragica perdita ha lasciato senza parole i presenti in sala.

Lutto per Martin Short: è morta la figlia Katherine Hartley Short, aveva 42 anni. La notizia è stata rilanciata da TMZ e poi confermata da altri media Usa, con una nota della famiglia diffusa nelle ore successive. La vicenda ha colpito il mondo dello spettacolo americano, anche perché Katherine aveva sempre mantenuto un profilo molto riservato, lontano dai riflettori e dalla popolarità del padre. Secondo le prime ricostruzioni, lunedì sera la polizia di Los Angeles e i soccorsi sono intervenuti nella sua casa a Hollywood Hills, dove la donna è stata trovata senza vita. Le autorità hanno classificato il caso come “possible suicide”, mentre diverse testate americane riportano che la morte sarebbe avvenuta per un colpo d’arma da fuoco autoinflitto, citando fonti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“È morta per le sostanze”. Choc nello spettacolo, le cause del decesso della figlia dell’attoreLa figlia dell’attore è morta a causa di sostanze stupefacenti, una tragedia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo.

Lutto nello spettacolo italiano, morto il figlio del grande attore: si parla di gesto estremoIl mondo dello spettacolo italiano piange la perdita del figlio di un noto attore, avvenuta il 25 gennaio.

If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bimba morta, il gip: La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera; Aveva 34 anni: Rivelata la causa della morte della figlia di Tommy Lee Jones | blue News; Il mio incubo durato 17 mesi: mia figlia morì con le infezioni; Mia figlia è stata uccisa: a Mattino Norba parla la mamma di Gessica Disertore.

È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»La contessa, celebre volto della tv, è scomparsa a 85 anni dopo una «devastante malattia», come ha annunciato la figlia con uno straziante post su Instagram: «Sono dilaniata da una sofferenza che non ... vanityfair.it

Patrizia De Blanck è morta dopo una lunga malattia. L’addio della figlia GiadaCon un lungo messaggio sui social la figlia Giada ha dato la notizia della morte di Patrizia De Blanck: Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e auten ... tg.la7.it

Mi sveglio sotto la pioggia che cade Spero mia figlia sia uguale a sua madre Bellissima che non so come fa A stare con uno che di notte accende la televisione, Sempre lo stesso film, la stessa scena Col volume a cannone No, non so come fa E voglio dirti ti a - facebook.com facebook

Oggi new entry nel mio gruppo The Yatrum Project: è mia figlia Giulia alla voce. Si inizia con "Zombie" dei Cranberries e si prosegue con "Luka" di Suzanne Vega. x.com