È morta per le sostanze Choc nello spettacolo le cause del decesso della figlia dell’attore

La figlia dell’attore è morta a causa di sostanze stupefacenti, una tragedia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo. La ragazza aveva solo 22 anni e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe assunto droghe prima di perdere conoscenza. La notizia è emersa solo ora, dopo settimane di silenzio, lasciando amici e familiari in lutto.

È rimasto avvolto nel silenzio per settimane il dramma che si è consumato nelle prime ore di Capodanno a San Francisco. La 34enne figlia dell’attore premio Oscar era stata trovata senza vita in un lussuoso hotel della città, ma solo oggi le autorità hanno reso note le cause ufficiali della morte. La chiamata ai servizi di emergenza era arrivata alle 2:52 del mattino del 1° gennaio. Al 911 veniva segnalata una sospetta overdose. Quando lo staff dell’hotel Fairmont, al 14° piano della struttura, aveva trovato la donna distesa a terra, aveva inizialmente pensato che avesse semplicemente bevuto troppo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“È morta”. Lutto e choc tra i famosi: l’attrice figlia dell’attore trovata così il primo dell’annoNel primo giorno del 2026, si è diffusa la notizia della scomparsa dell’attrice, figlia di un noto attore.

Trovata Morta Victoria Jones, figlia di Tommy Lee Jones. Era in una camera d’hotel a San Francisco. Le cause del decesso dell’attrice sono ignoteVictoria Jones, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di San Francisco.

