Mi dimetto da uomo | la Locri commedia brillante e contemporanea con Sergio Assisi

Sergio Assisi si dimette da uomo e porta a Locri una commedia brillante e contemporanea, suscitando attenzione tra il pubblico. L’attore e regista presenta uno spettacolo che affronta temi di attualità con un tono diretto e coinvolgente. La rappresentazione si svolge nel teatro di Locri, attirando molti spettatori desiderosi di riflettere su questioni di identità e cambiamento. La serata si preannuncia ricca di emozioni e spunti di discussione.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Giunge a Locri, per la XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026, l’attore e regista Sergio Assisi con una commedia brillante e contemporanea. Continua, con vivo apprezzamento del pubblico, la rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano. Lo spettacolo, dal titolo “Mi dimetto da uomo” diretto e scritto dallo stesso Assisi e Simone Repetto (coautore del testo), prodotto da GoodMood in collaborazione con Quisquilie Production, andrà in scena giovedì 26 febbraio alle ore 21. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Sergio Assisi al New Teatro Troisi con "Mi dimetto da uomo" "Mi dimetto da uomo": Sergio Assisi in scena a Vallo della LucaniaSergio Assisi ha annunciato le sue dimissioni da uomo e ha scelto di interpretare questa svolta in scena a Vallo della Lucania. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Mi Dimetto da Uomo; Mi dimetto da uomo: Sergio Assisi in scena a Vallo della Lucania; Aperitivo a Teatro con Sergio Assisi in: Mi dimetto da uomo; Battipaglia (SA). 'Mi dimetto da uomo': dopo lo spettacolo al 'Giuffré' Sergio Assisi si concede a 'TV Circle'. Mi dimetto da uomo, Sergio Assisi in scena a Locri il 26 febbraioLo spettacolo, dal titolo Mi dimetto da uomo diretto e scritto dallo stesso Assisi e Simone Repetto (coautore del testo), prodotto da GoodMood in collaborazione con Quisquilie Production, andrà in ... reggiotv.it Aperitivo a Teatro con Sergio Assisi in: Mi dimetto da uomoVenerdì 6 marzo, alle ore 19.30 al Teatro Sociale Camogli (piazza Giacomo Matteotti 5, Camogli - Genova) nell'ambito della rassegna Aperitivo a Teatro, arriva Sergio Assisi con il suo spettacolo Mi ... mentelocale.it Mi dimetto da uomo di e con Sergio Assisi in scenaa Locri il 26 febbraio Una commedia brillante e... #BiotecnologieSanitarie #POLIZIASCIENTIFICA #scenadelcrimine - facebook.com facebook Sabrina Ferilli torna a essere #Gloria. La 2ª stagione è un film tv in onda martedì 3 marzo su Rai 1 e troveremo l’attrice viziata, sul viale del tramonto, in carcere. Nel cast Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Claudia Gerini, Pino Strabioli, Francesco Arca #Gloria x.com