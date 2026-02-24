Meteo Roma del 24-02-2026 ore 19 | 15

Il meteo segnala che le nubi basse lungo la Pianura Padana sono all’origine di condizioni di maltempo, mentre altrove il cielo resta generalmente sereno. La causa principale risiede nelle correnti atmosferiche che favoriscono un’ampia stabilità, anche se alcune zone mostrano un aumento di nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature rimangono stabili o in lieve aumento, con poche variazioni tra nord e sud. La giornata prosegue senza grandi cambiamenti nelle previsioni.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nubi basse lungo pianura e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori Maggiori schiarite sul nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi specie lungo la Pianura Padana al centro Natino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana Umbria Lazio e Marche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste tirreniche serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi non vi basta informazione lungo i settori adriatici al sud tempo stabile nel corso delle ore di urne con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali Salvo qualche addensamento in più tra Campania Molise Puglia e Basilicata temperature massime stabili o in lieve aumento da nord a sud il tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 02-02-2026 ore 19:15Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Meteo Roma del 19-02-2026 ore 19:15Il meteo di venerdì 19 febbraio 2026 ha mostrato condizioni stabili al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni italiane.

Tibet interdit : voyage sur la Route de la Soie

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi sereno, Lunedì 23 nubi sparse, Martedì 24 poco nuvoloso; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Mercoledì 25 poco nuvoloso, Giovedì 26 foschia; Meteo a Roma, è allerta arancione: il vento fa paura. Gualtieri firma l'ordinanza: tutti i divieti.

Meteo Roma del 24-02-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nubi basse lungo pianure sereno o poco nuvoloso altrove al ... romadailynews.it

Meteo Roma – Ancora alta pressione dominante con clima mite e nubi basse sul LazioSettimana stabile sul Lazio grazie all’anticiclone con temperature sopra la media; attenzione a foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. centrometeoitaliano.it

METEO: pioggia o sole domani a ROMA Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com facebook

AS Roma (@OfficialASRoma) / Posts / X x.com