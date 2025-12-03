Centro l' ex Jump dopo la chiusura apre con una nuova formula | al via la pizzeria in stile americano

Il civico 7 di Piazza G. B. Morgagni, dopo mesi di stop, torna a vivere grazie all'apertura del nuovo locale-pizzeria Frisco-Pizza. Era aprile scorso quando il Jump Cafè ha annunciato la chiusura dopo dieci anni di attività. Per questi mesi il locale è rimasto vuoto, mentre il proprietario Luca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

