Spara e uccide un intruso carabiniere condannato a 3 anni L'avvocato | Avrebbe potuto sparare in aria

Nel 2020, il vicebrigadiere Emanuele Marroccella ha sparato a Jamal Badawi, che è deceduto poco dopo. Il carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione. L’avvocato difensore ha sottolineato che avrebbe potuto scegliere di sparare in aria, evidenziando le circostanze e le decisioni prese durante l’intervento. La vicenda ha suscitato diverse riflessioni sulla gestione delle situazioni di intrusione e l’uso della forza da parte

