Spara e uccide un intruso carabiniere condannato a 3 anni L'avvocato | Avrebbe potuto sparare in aria
Nel 2020, il vicebrigadiere Emanuele Marroccella ha sparato a Jamal Badawi, che è deceduto poco dopo. Il carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione. L’avvocato difensore ha sottolineato che avrebbe potuto scegliere di sparare in aria, evidenziando le circostanze e le decisioni prese durante l’intervento. La vicenda ha suscitato diverse riflessioni sulla gestione delle situazioni di intrusione e l’uso della forza da parte
Nel 2020 il vicebrigadiere Emanuele Marroccella ha sparato un colpo contro Jamal Badawi, morto poco dopo. Il reato è di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carabiniere spara e uccide l'egiziano che a Capodanno aveva accoltellato 4 persone: «Legittima difesa». Archiviata l'indagine su Luciano Masini - L'indagine per omicidio colposo a carico del luogotenente dei carabinieri Luciano Masini è stata archiviata dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli. ilgazzettino.it
Carabiniere spara e uccide l'egiziano che a Capodanno aveva accoltellato 4 persone: «Legittima difesa». Archiviata l'indagine su Luciano Masini - La gip ricostruisce la vicenda di Capodanno a Villa Verucchio, a partire dalle aggressioni di Sitta nei confronti di due giovani per strada. ilgazzettino.it
