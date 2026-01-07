Spara e uccide un intruso carabiniere condannato a 3 anni L'avvocato | Avrebbe potuto sparare in aria

🔊 Ascolta la notizia

Nel 2020, il vicebrigadiere Emanuele Marroccella ha sparato a Jamal Badawi, che è deceduto poco dopo. Il carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione. L’avvocato difensore ha sottolineato che avrebbe potuto scegliere di sparare in aria, evidenziando le circostanze e le decisioni prese durante l’intervento. La vicenda ha suscitato diverse riflessioni sulla gestione delle situazioni di intrusione e l’uso della forza da parte

Nel 2020 il vicebrigadiere Emanuele Marroccella ha sparato un colpo contro Jamal Badawi, morto poco dopo. Il reato è di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

