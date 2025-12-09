Fao | il degrado del suolo riduce i raccolti e minaccia la sicurezza alimentare
di Tommaso Tautonico, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 19 novembre 2025. Il degrado dei suoli, causato dalle attività umane, sta compromettendo la capacità produttiva dei sistemi agricoli e minacciando la salute degli ecosistemi. Lo rivela il rapporto “The State of food and agriculture 2025” della Food and Agriculture Organization (Fao), presentato nei giorni scorsi a Roma. Secondo le stime, 1,7 miliardi di persone vivono oggi in aree in cui la produttività agricola è diminuita di almeno il 10% a causa della degradazione del suolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Degrado del suolo, Rapporto Fao 2025: l’Italia tra i Paesi europei più colpiti
Giornata suolo, Coldiretti Cuneo lancia l'allarme : "La cementificazione e il degrado fanno sparire 1,2 miliardi di cibo all'anno" - facebook.com Vai su Facebook
Grazie @NoiNotizie , il degrado del suolo è un problema da affrontare nell' immediato! #SaveSoil Vai su X
Giornata mondiale del suolo - La Giornata mondiale del suolo sensibilizza l'opinione pubblica mondiale sul ruolo che il suolo svolge nella sicurezza alimentare. Da rivistanatura.com
