Amici Lorenzo Salvetti | Tutto Quello Che Non Sai!

Scopri la storia sorprendente di Lorenzo Salvetti, il talento veronese che ha incantato X Factor e ora entra ad Amici 25: una svolta storica nel mondo dei talent show! È nato tra le colline della provincia veronese nel 2008, ma la sua voce sembra già appartenere a una generazione di artisti maturi. Lorenzo Salvetti è cresciuto in un contesto dove la musica era più di un sottofondo: era un vero e proprio battito vitale. Con un fratello batterista e un ambiente familiare vibrante di note e melodie, Lorenzo ha assorbito sin da piccolo il ritmo dell’arte, innamorandosi presto del canto e del pianoforte. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it