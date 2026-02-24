Manutenzione straordinaria delle strade provinciali bando da 1,9 milioni per la zona centro-nord

Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha aperto un bando di gara per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord, stimando un investimento di 1,9 milioni di euro. La decisione nasce dalla necessità di riparare le numerose buche e migliorare la sicurezza delle strade. La procedura coinvolge un unico operatore economico e mira a garantire interventi rapidi e continui. La selezione sarà aperta a tutte le imprese interessate a partecipare.

Accordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria. Le ditte interessate possono già formulare le offerte. Pendolino: "Un tratto viario che presenta particolari criticità" L'appalto ha un importo complessivo di 1.930.000,00 euro, di cui 57.900,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le risorse sono interamente finanziate con fondi regionali previsti dalla legge 1452018, destinati ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 marzo esclusivamente attraverso la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso all'ente.