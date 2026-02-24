Mandello | Mercatino del riuso dei giochi da tavola

Il Comune di Mandello ha organizzato un mercatino del riuso dei giochi da tavola, per contrastare lo spreco e promuovere il riutilizzo. La causa è la crescente quantità di giochi inutilizzati che finiscono in soffitta o in discarica. L’iniziativa, realizzata con l’Ordine della Civetta, si svolge l’ultimo sabato di ogni mese, dalle 15 alle 17, presso l’Atelier Creativo della Scuola Secondaria. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di giochi in scatola.

Il Comune di Mandello, in collaborazione con l'Ordine della Civetta, gruppo di appassionati di giochi in scatola, ripropone l’iniziativa “Scambio Giochi: Ri-usare è un modo per non sprecare”, l’ultimo sabato di ogni mese dalle ore 15 alle ore 17 presso l’Atelier Creativo della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Volta in Via Risorgimento 31. Questo sabato, 28 febbraio, verranno raccolti giochi in scatola o di società di qualunque tipo completi di istruzioni, album e figurine, carte da gioco o da collezione, lego o costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati elettronici, in legno o in plastica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Un mercatino nel segno del riuso. Il Natale non è ancora finito. C’è il riciclo dei regali non graditiUn mercatino dedicato al riuso invita a dare nuova vita a regali di Natale non graditi, come profumi o capi d’abbigliamento che non soddisfano le aspettative.