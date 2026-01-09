Un mercatino nel segno del riuso Il Natale non è ancora finito C’è il riciclo dei regali non graditi

Un mercatino dedicato al riuso invita a dare nuova vita a regali di Natale non graditi, come profumi o capi d’abbigliamento che non soddisfano le aspettative. Un’occasione per scambiare, vendere o acquistare oggetti usati, contribuendo a ridurre gli sprechi e promuovere uno stile di consumo più sostenibile. Il Natale può continuare, anche attraverso pratiche di riciclo e riuso consapevole.

Un regalo inatteso oppure doppio. Un profumo che non piace o un capo di abbigliamento che non convince. A chi non è capitato a Natale? Magari proprio in queste feste. A Varese si potrà subito rimediare, donando nuova vita ai regali non graditi e trasformandoli in qualcosa di utile per qualcun altro. Domani in piazza Monte Grappa dalle 10 alle 16 è in programma Re-Gift, il mercato dei regali di eccedenza. Durante la giornata si potranno donare o scambiare non solo i regali di Natale, ma anche altro, tra cui giocattoli, accessori d'arredamento, biancheria per la casa, cancelleria. Unica regola: gli scambi avverranno secondo le modalità del Centro del riuso, aperto la scorsa estate in città.

