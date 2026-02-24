Malattia di Lafora a Perugia il primo passo verso la terapia genica La battaglia di una madre e la speranza della scienza

Una madre di Perugia ha deciso di condividere la sua esperienza con la malattia di Lafora, una condizione genetica rara che ha colpito sua figlia. La causa è una scoperta scientifica che apre nuove speranze di cura attraverso la terapia genica. Il 27 febbraio si terrà un incontro pubblico in cui verranno presentati i primi progressi di questo percorso di ricerca. È un passo importante verso una possibile soluzione per i pazienti affetti.

Il 27 febbraio rappresenta molto più di un semplice incontro tra esperti. È il primo resoconto pubblico di un viaggio iniziato il 4 ottobre 2021, quando, nella cornice storica della Sala dei Notari a Perugia e nonostante l'emergenza Covid, si tenne il primo convegno sulla malattia. Un evento che, contro ogni previsione, riuscì a mettere attorno a un tavolo le menti internazionali della ricerca. Da quell'incontro, come semi gettati in un terreno fertile, sono germogliate iniziative concrete che oggi iniziano a dare i loro frutti. La malattia di Lafora è una patologia neurodegenerativa rara, una forma progressiva di epilessia mioclonica per la quale, oggi, non esiste una terapia in grado di modificare il decorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: “Fate presto, il tempo è quasi scaduto”, la corsa contro il tempo per una terapia genica per i pazienti con la Malattia di Lafora Leggi anche: Malattie rare, speranza di terapia genica per i ragazzi Lafora. “Ma servono 2 milioni”