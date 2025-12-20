Malattie rare speranza di terapia genica per i ragazzi Lafora Ma servono 2 milioni
(Adnkronos) – "Fate presto, il tempo per i nostri figli corre inesorabile, per alcuni è quasi scaduto". Se i genitori dei ragazzi colpiti da malattia di Lafora potessero mettere un desiderio sotto l'albero di Natale sarebbe quello di vedersi avvicinare la speranza di una terapia genica per questa patologia rara, e crudele. A causarla un'alterazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Malattie onco-ematologiche rare, Emilia-Romagna seconda in Italia per uso farmaci terapia genica
Leggi anche: Malattie rare della retina e degenerazione maculare, così la terapia genica cambierà le cure per gli occhi
Malattie rare, cento numeri di ‘RaraMente’: storie di resilienza e coraggio; La ricerca Telethon sbarca negli Usa: da FDA ok alla terapia genica per sindrome di Wiskott-Aldrich; Maratona Telethon sulle reti Rai: La ricerca è un dono meraviglioso; Le scoperte scientifiche del 2025 che hanno debellato alcune malattie genetiche incurabili.
Malattie rare, speranza di terapia genica per i ragazzi Lafora. "Ma servono 2 milioni" - Con una raccolta fondi stiamo sostenendo gli studi per avvicinare il traguardo dei test sull'uomo' ... adnkronos.com
“Fate presto, il tempo è quasi scaduto”, la corsa contro il tempo per una terapia genica per i pazienti con la Malattia di Lafora - La sfida dell'Associazione Malattie Rare Baschirotto per sviluppare una terapia genica contro la Malattia di Lafora, patologia che porta all'accumulo di zuccheri nel cervello ... ilfattoquotidiano.it
Malattie rare, cento numeri di ‘RaraMente’: storie di resilienza e coraggio - La newsletter dell’Istituto Superiore di Sanità raggiunge il traguardo dei cento numeri: RaraMente racconta come sia possibile trasformare la sfida della malattia in forza, speranza e creatività ... quotidianosanita.it
CONCERTO DI NATALE – COLICO PER LE MALATTIE RARE La musica che unisce, emoziona e fa del bene. Lunedì 22 dicembre 2025, Colico si trasforma in un luogo di incontro tra cultura, solidarietà e comunità. Un grande Concerto di Natale a scopo - facebook.com facebook
Le malattie rare: dalla diagnosi alla cura 13 dicembre, ore 8.00 - Auditorium del Rettorato - Campus di Chieti Notizia sul sito web di Ateneo: unich.it/eventi/le-mala… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.