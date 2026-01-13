Il mondo imprenditoriale reggiano piange la scomparsa di Francesco Accorsi, ex presidente e fondatore di Firma, azienda di Correggio attiva nel settore dei detergenti. Classe 1934, Accorsi ha dedicato gran parte della sua vita allo sviluppo dell’azienda, lasciando un’impronta significativa nel panorama locale. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e dedizione nel settore imprenditoriale.

Lutto nel mondo dell’imprenditoria reggiana per la scomparsa di Francesco Accorsi, 89 anni, fondatore e presidente di Firma, azienda di Correggio specializzata nel settore dei detergenti. Accorsi era originario di Canolo, iniziando a lavorare in agricoltura, poi come fornaio e approdando al campo delle vendite, alle dipendenze di diverse aziende che aveva contribuito a sviluppare dal punto di vista commerciale, con ottimi risultati derivanti dalla sua attività professionale. E a arrivando poi a creare l’azienda Firma, insieme ad alcuni collaboratori. Accorsi aveva sviluppato una cultura aziendale basata sulla collaborazione, sul lavoro di squadra e sul rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mondo dell’imprenditoria reggiana in lutto . È morto Francesco Accorsi, ex presidente di Firma

Leggi anche: Mondo dell’imprenditoria in lutto. È morto il costruttore Crocetti

Leggi anche: Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mondo dell’imprenditoria reggiana in lutto . È morto Francesco Accorsi, ex presidente di Firma - Lutto nel mondo dell’imprenditoria reggiana per la scomparsa di Francesco Accorsi, 89 anni, fondatore e presidente di Firma, azienda ... ilrestodelcarlino.it