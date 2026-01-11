Il deputato Fratoianni esprime solidarietà al popolo iraniano, sottolineando l’importanza di un'azione diplomatica dell’Unione Europea. In questi giorni, i giovani iraniani si impegnano nella lotta per la libertà contro il regime teocratico degli ayatollah. La posizione evidenzia la necessità di sostenere iniziative che promuovano dialogo e rispetto dei diritti umani, contribuendo a una soluzione pacifica delle tensioni in Iran.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Siamo al fianco del popolo iraniano, dei suoi giovani, che in questi giorni lottano per la propria libertà contro il regime teocratico degli?yatoll?h. Chiediamo che l'Europa faccia tutto quello che può fare sul terreno diplomatico, perché la transizione verso la democrazia sia rapida e pacifica, e perché si fermi lo spargimento di sangue in corso con la repressione attuata dal regime di Teheran". Lo ha detto Nicola Fratoianni all'assemblea regionale di Sinistra Italiana della Lombardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Fratoianni, 'al fianco del popolo che lotta per la libertà, serve iniziativa diplomatica Ue'

