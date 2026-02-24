L'invasione russa dell’Ucraina ha provocato un forte impatto sulla sicurezza europea. La guerra ha spinto molti paesi a rafforzare le proprie forze militari e a riconsiderare alleanze strategiche. Le tensioni si fanno sentire anche nei bilanci nazionali, con investimenti crescenti in difesa. La crisi ha cambiato il modo in cui l’Europa affronta il rapporto con Mosca e le sfide di sicurezza comuni. La situazione rimane al centro delle discussioni tra i leader europei.

A quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto è diventato uno spartiacque politico, militare e culturale per l’Unione europea. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, insieme a Linkiesta e al Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia. Un momento di confronto pubblico per fare il punto sulla guerra e, soprattutto, sul futuro della sicurezza europea. Ad aprire i lavori saranno Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Claudio Casini, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, insieme ai rappresentanti diplomatici dell’Ucraina e di altri Stati membri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'Ucraina e la difesa dell'Europa

