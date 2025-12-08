Via libera dell’Europa al programma per aumentare la Difesa | c’è anche lo Strumento di sostegno all’Ucraina
Il Consiglio dell’Ue ha formalmente adottato il Programma per l’industria europea della difesa (EDIP), uno strumento concepito per rafforzare la prontezza dell’Europa in materia di difesa puntando sulla competitività e la reattività della Base industriale tecnologica della difesa europea (EDTIB). L’adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà la tempestiva attuazione del programma, che eroga 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni per il periodo 2025-2027. Di questo importo, 300 milioni di euro sono destinati a uno specifico Strumento di Sostegno all’Ucraina, uno strumento fondamentale e unico nel suo genere, volto a modernizzare e sostenere l’industria della difesa ucraina e a promuoverne l’integrazione nel più ampio ecosistema industriale europeo della difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
