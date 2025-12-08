Via libera dell’Europa al programma per aumentare la Difesa | c’è anche lo Strumento di sostegno all’Ucraina

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dell’Ue ha formalmente adottato il Programma per l’industria europea della difesa (EDIP), uno strumento concepito per rafforzare la prontezza dell’Europa in materia di difesa puntando sulla competitività e la reattività della Base industriale tecnologica della difesa europea (EDTIB). L’adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà la tempestiva attuazione del programma, che eroga 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni per il periodo 2025-2027. Di questo importo, 300 milioni di euro sono destinati a uno specifico Strumento di Sostegno allUcraina, uno strumento fondamentale e unico nel suo genere, volto a modernizzare e sostenere l’industria della difesa ucraina e a promuoverne l’integrazione nel più ampio ecosistema industriale europeo della difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

via libera dell8217europa al programma per aumentare la difesa c8217232 anche lo strumento di sostegno all8217ucraina

© Ilfattoquotidiano.it - Via libera dell’Europa al programma per aumentare la Difesa: c’è anche lo “Strumento di sostegno all’Ucraina”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Via libera del Parlamento europea al piano per l'industria della difesa Ue - Il programma dispone di un budget complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni destinati allo strumento di sostegno all'Ucraina. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Dell8217europa Programma