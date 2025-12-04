Ucraina cosa c'è dietro le diserzioni | Con la guerra i potenti si sono arricchiti grazie alla corruzione

Abbiamo incontrato la mamma di uno dei tanti disertori interni ucraini, ragazzi che non rispondono all'arruolamento nell'esercito per finire al fronte e si nascondono in case amiche. "Qui basta pagare per qualsiasi cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Gli inviati #Witkoff e #Kushner tornati negli #USA hanno riferito al presidente esito e dettagli dell'incontro che hanno avuto a Mosca con #Putin sul negoziato per la guerra in #Ucraina . Cosa ha raccontato #Trump alla Casa Bianca parlando con i giornalisti - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, cosa resta della città di Pokrovsk: prima e dopo la guerra nelle immagini dal drone - la Repubblica Vai su X

Cosa c’è dietro al rinvio del decreto per inviare armi all’Ucraina - Martedì mattina la presidenza del Consiglio ha inviato ai vari ministeri l’ordine del giorno del cosiddetto pre- Secondo ilpost.it

Cosa c'entrano i commando norvegesi con i sabotaggi in Crimea? - La guerra silenziosa degli incursori ucraini, che si muovono nel Mar Nero a bordo di moto d'acqua stealth, fa tesoro del know- Si legge su ilgiornale.it

Ucraina, i punti del piano di pace dell’Europa. Usa aperti a modifiche. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, i punti del piano di pace dell’Europa. Da tg24.sky.it

Ucraina, il generale Li Gobbi: «Art. 5 a difesa di Kiev? In caso di aggressione russa i soldati saranno inviati in zona di guerra» - Secondo indiscrezioni Trump potrebbe assumere un atteggiamento più defilato nell'ambio della mediazione tra Putin e Zelensky e Mosca punterebbe anche a territori non ancora occupati. Riporta ilmessaggero.it

Cosa sta succedendo tra Meloni e Salvini e perché c’entrano Macron e le truppe in Ucraina - Prima di provare a rispondere, ricapitoliamo cosa è successo in questi giorni, per capire come mai si parla di tensione tra Meloni e Salvini. Secondo fanpage.it

Ucraina, attacco russo nell'ovest del paese: un morto. Kiev: "La centrale di Zaporizhzhia ferma" - "Sfortunatamente, non c'è stata una risposta forte e degna da parte del mondo a tutto ciò che sta accadendo, alla portata e all'audacia in costante crescita degli attacchi" russi in Ucraina. Da lastampa.it