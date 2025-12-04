Ucraina cosa c'è dietro le diserzioni | Con la guerra i potenti si sono arricchiti grazie alla corruzione

Fanpage.it | 4 dic 2025

Abbiamo incontrato la mamma di uno dei tanti disertori interni ucraini, ragazzi che non rispondono all'arruolamento nell'esercito per finire al fronte e si nascondono in case amiche. "Qui basta pagare per qualsiasi cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

