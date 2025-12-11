lotta ai tumori alla maugeri di pavia un acceleratore lineare di nuova generazione

All’Irccs Maugeri di Pavia è operativo da poche settimane un innovativo acceleratore lineare di ultima generazione, destinato a migliorare le terapie contro vari tumori. Questo strumento avanzato consente trattamenti di radioterapia più precisi ed efficaci, offrendo nuove speranze ai pazienti affetti da tumori della mammella, prostata, polmone e altre aree.

Pavia, 11 dicembre 2025 - È attivo da alcune settimane all'Irccs Maugeri Pavia un nuovo acceleratore lineare di ultima generazione che permette di trattare diversi tipi di tumore, come quelli della mammella, della prostata, del polmone e del distretto cervico-facciale con sedute di radioterapia più precise ed efficaci. Radioterapia volumetrica ad arco modulato. Pavia- -foto torres La nuova apparecchiatura consente di eseguire la radioterapia volumetrica ad arco modulato (VMAT), una tecnica avanzata che ir radia il tumore con un fascio di radiazioni modulato e in movimento. Questo permette di somministrare la dose in modo molto più rapido e preciso rispetto alle tecniche tradizionali precedentemente disponibili.