LIVE Berrettini-Nava ATP Santiago 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Matteo Berrettini ha iniziato il match contro Nava all’ATP Santiago 2026, dopo aver confermato la sua posizione stabile al numero 56 della classifica. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con entrambi i giocatori pronti a dare il massimo. Berrettini ha subito messo sotto pressione il suo avversario con un servizio efficace. Il pubblico segue con attenzione ogni scambio, mentre il primo set si avvicina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Berrettini al servizio 19:07 Si provano i servizi! 19:03 Giocatori in campo! 18:56 Classifica che non cambierebbe in caso di vittoria odierna per il romano, stabile al numero 56. 18:54 Vediamo quindi se a Berrettini riuscirà a dare continuità al bel risultato brasiliano, oggi accederebbe agli ottavi di finale. 18:50 Romano che torna a giocare dopo il bel quarto a Rio dove ha battuto Lajovic e Barrios prima di perdere contro Buse. 18:46 Finita! A breve il romano in campo! 18:40 Sono in piena lotta Gaubas e Soto, Berrettini quindi tarderà. Score di 6-2 4-3! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Santiago del Chile di Matteo BERRETTINI, che affronta l’americano Emilio NAVA in un match molto complicato per un posto gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

