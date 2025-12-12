Meloni mette all' asta i regali istituzionali per quasi un milione di euro

Palazzo Chigi ha deciso di mettere all'asta i regali istituzionali ricevuti dalla premier Giorgia Meloni, stimati in circa 800 mila euro. Il ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficenza, destinato a diverse associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, in un gesto che unisce simbolismo e solidarietà.

Palazzo Chigi apre i forzieri. I doni istituzionali regalati alla premier Giorgia Meloni verranno messi all'asta, e il ricavato (stimato in 800 mila euro) potrà andare in beneficenza, diviso fra associazioni e organismi senza scopo di lucro. Attualmente i regali dichiarati da Meloni si trovano in una stanza chiusa a chiave del terzo piano di Palazzo Chigi, gestita dal cerimoniale della presidenza del Consiglio e i più preziosi sono conservati in un caveau (gli oggetti più ingombranti sono invece nei locali di via della Mercede). In base alla legge, la premier non può portarseli a casa se superano 300 euro di valore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni mette all'asta i regali istituzionali per quasi un milione di euro

Giorgia Meloni mette all'asta i regali ricevuti dai leader mondiali. Scarpe di pitone, foulard e trucchi valgono 800mila euro Andranno all'asta i (costosi) doni di rappresentanza ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del suo mandato. - facebook.com Vai su Facebook

La stampa pro Meloni, essendo anche anti islamica, oggi non mette in prima pagina la foto del giorno: Giorgia Meloni, accanto ai leader arabi, ospite d’onore del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vai su X

Meloni mette all'asta i regali istituzionali per quasi un milione di euro - I cadeux custoditi a Palazzo Chigi saranno venduti al miglior offerente, e il ricavato potrà andare in beneficenza fra associazioni e organismi senza scopo di lucro. Scrive ilfoglio.it

Meloni mette all'asta i regali di Stato. Scarpe di pitone, tappeti e gioielli: tutti i doni e quanto valgono - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni metterà all’asta parte dei regali ricevuti durante i suoi viaggi ufficiali all’estero. Secondo iltempo.it

GIORGIA MELONI METTE ALL'ASTA I SUOI BENI !!

Video GIORGIA MELONI METTE ALL'ASTA I SUOI BENI !! Video GIORGIA MELONI METTE ALL'ASTA I SUOI BENI !!