Liliana Resinovich come Serena Mollicone | perché la salma non è ancora tornata a Trieste

Liliana Resinovich è stata confrontata con il caso di Serena Mollicone perché i resti non sono ancora stati restituiti a Trieste. La causa di questo ritardo è legata alla necessità di eseguire ulteriori analisi, che richiedono tempo. Le autorità aspettano l’autorizzazione ufficiale prima di procedere con la sepoltura. La famiglia attende con ansia di poter dare l’ultimo saluto alla donna. La questione resta ancora irrisolta e aperta.

Trieste, 24 febbraio 2026 – I resti di Liliana Resinovich potrebbero servire per ulteriori indagini, “per questo non è ancora arrivato il nulla osta alla nuova sepoltura”. Una circostanza dolorosa che ricorda il caso di Serena Mollicone, il delitto di Arce. Ragiona a voce alta Marina Baldi, genetista, alla domanda sul perché, a due anni dalla riesumazione, quelli che per la scienza sono ‘reperti’ ma per la famiglia restano una salma da piangere non sono mai tornati al cimitero Sant’Anna di Trieste. Oggi l’inchiesta è per omicidio, unico indagato il marito della vittima, Sebastiano Visintin. L’appello della cugina Silvia Radin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

“Al cimitero c’è un buco vuoto, a chi portiamo i fiori? Da 4 anni aspettiamo la salma. Non si è suicidata, vogliamo la verità”: la cugina di Liliana Resinovich in lacrimeLa famiglia di Liliana Resinovich si trova davanti a un buco nel cimitero, dove ancora manca la salma da quattro anni.

Chi era Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich morto a Trieste: l'ultima promessa sul decesso dell'amicaClaudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e residente a Trieste, è morto improvvisamente a causa di un infarto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Liliana Resinovich, la cugina Silvia Radin rende omaggio a Claudio Sterpin: Era più di un amico specialeA Verissimo la verità di Silvia Radin sulla morte di Liliana Resinovich: dagli errori sui rilievi all'omaggio a Sterpin ... virgilio.it

Liliana Resinovich a Quarto Grado/ Con la morte di Claudio Sterpin come cambia l’indagine?Il giallo di Liliana Resinovich questa sera a Quarto Grado con un focus sulla figura di Claudio Sterpin, morto purtroppo la scorsa settimana ... ilsussidiario.net

Il - È morto Claudio Sterpin, l'uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell' ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è morto a Trieste. La notizia della - facebook.com facebook

Ennesimo colpo di scena nel caso irrisolto di Liliana #Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico x.com