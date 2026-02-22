Al cimitero c’è un buco vuoto a chi portiamo i fiori? Da 4 anni aspettiamo la salma Non si è suicidata vogliamo la verità | la cugina di Liliana Resinovich in lacrime

La famiglia di Liliana Resinovich si trova davanti a un buco nel cimitero, dove ancora manca la salma da quattro anni. La causa di questa lunga attesa resta sconosciuta e alimenta il dolore dei parenti, che chiedono risposte chiare. La cugina, visibilmente affranta, denuncia che la donna non si è suicidata e insiste sulla necessità di scoprire cosa sia accaduto davvero. La ricerca di verità continua a occupare i loro pensieri ogni giorno.

Un dolore che non conosce tregua e una sola volontà: sapere la verità sulla morte di Liliana Resinovich. Silvia Radin, cugina della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022, è ospite a Verissimo nella puntata in onda il 21 febbraio. Parla la cugina di Liliana Resinovich. “Vogliamo sapere chi l’ha picchiata, chi l’ha soffocata, e chi l’ha confezionata in quel modo e portata nel boschetto perché lì da sola non ci è arrivata di sicuro” spiega Radin a Silvia Toffanin. “ Per noi non è stato un suicidio, la conoscevamo, sapevamo come ragionava, che cosa era per lei la vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Cosa diceva di Visintin”. Liliana Resinovich, la rivelazione della cuginaSilvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, ha rivelato a Verissimo che le parole di Visintin hanno riaperto vecchie ferite.

Liliana Resinovich, la cugina a Verissimo su Visintin: ‘Diceva lascialo perdere che è matto’Silvia Radin ha condiviso a Verissimo che Liliana Resinovich diceva di lasciar perdere Visintin perché, secondo lei, era matto.

