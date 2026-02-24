Leader Ue a Kiev | Europa con Ucraina

Il leader dell’Unione Europea ha visitato Kiev per mostrare il sostegno alla nazione, dopo che un attacco ha causato danni a infrastrutture civili. Durante l’incontro, ha ribadito che l’Europa continuerà a sostenere l’Ucraina finché non si raggiungerà una pace che rispetti le condizioni del paese. La visita si è concentrata sulla collaborazione per ricostruire le zone colpite e rafforzare la sicurezza regionale. La presenza europea si intensifica in risposta alle recenti tensioni.

