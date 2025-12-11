Guerra Ucraina-Russia Trump | Non vogliamo perdere tempo con Kiev Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky | news in diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a occupare le cronache dell'11 dicembre, con dichiarazioni da parte di Trump e richieste di incontri tra leader UE, USA e Zelensky. Segui le ultime notizie in tempo reale su questa crisi internazionale, mentre le dinamiche sul campo e le posizioni politiche si intensificano.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina dell'11 dicembre in diretta. Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo" sull’Ucraina. I leader europei gli hanno chiesto un incontro con Zelensky. Kiev ha inviato a Washington un piano aggiornato, mentre Lavrov avverte che Mosca reagirà ad eventuali truppe europee in territorio ucraino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

