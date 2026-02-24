Le Mma entrano in Fijlkam | è una svolta storica

Le Mma entrano in Fijlkam a causa della crescita di interesse tra gli appassionati italiani. Questa decisione permette agli atleti amatoriali di competere ufficialmente e di ottenere riconoscimenti federali. Ora, le Mma trovano una sede stabile e un percorso strutturato per svilupparsi nel panorama sportivo nazionale. La federazione ha già avviato le prime iniziative per integrare le discipline nelle sue attività ufficiali. La novità segna un passo importante per il settore.

Non è più solo una tendenza globale da milioni di visualizzazioni; da oggi le Mma (Mixed Martial Arts) amatoriali in Italia hanno una casa ufficiale, un passaporto internazionale e una divisa federale, quella della Fijlkam. L’allineamento alle direttive della United World Wrestling segna un passaggio strategico. La Fijlkam diventa così l'unica federazione italiana riconosciuta a livello internazionale per la gestione della disciplina, garantendo agli atleti l'accesso esclusivo ai circuiti ufficiali europei e mondiali. Il messaggio è chiaro: si passa dal dilettantismo alla programmazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Consiglio Federale ha deliberato l'istituzione del settore MMA Amatoriali