Le Mixed Martial Arts entrano ufficialmente nella Fijlkam

Le Mixed Martial Arts (MMA) entrano nella Fijlkam, che ora gestisce ufficialmente questa disciplina in Italia. La decisione nasce dall’interesse crescente di atleti e allenatori, desiderosi di un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale. La federazione ha avviato nuovi corsi di formazione e aggiornamenti per gli allenatori, puntando a migliorare la qualità delle competizioni nazionali. La presenza delle MMA rafforza l’offerta delle discipline praticate sotto la sua supervisione.

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali diventa l'unica federazione italiana riconosciuta a livello internazionale per la gestione della disciplina Le Mixed Martial Arts (MMA) entrano ufficialmente nella Fijlkam che diventa l'unica federazione italiana riconosciuta a livello internazionale per la gestione della disciplina. "L'apertura di questo nuovo settore rappresenta un passo coerente con la nostra missione di promuovere le discipline di combattimento nella loro espressione più alta. La sinergia con la United World Wrestling eleva il progetto delle MMA Amatoriali a una dimensione internazionale di assoluto rilievo, inserendole in un percorso tecnico d'eccellenza e di grande tradizione sportiva.