Le fiere Micam e Mipel | L’alleanza strategica Innovazione e creatività

Le fiere Micam e Mipel si confermano come eventi di riferimento nel settore calzaturiero e della pelletteria, unendo innovazione e creatività. L'ultima edizione ha registrato una partecipazione internazionale significativa, con oltre 20.000 visitatori e mille marchi espositori provenienti da tutto il mondo, rafforzando la loro alleanza strategica e il ruolo di hub globale per le nuove tendenze.

La scorsa edizione di Micam e Mipel, a settembre, si era chiusa con un totale di 20.362 visitatori, di cui 57% stranieri e 43% italiani e mille marchi espositori, con buyer da 126 Paesi. Nasce un progetto strategico e sinergico concepito per valorizzare ulteriormente l'esperienza di visitatori ed espositori dei due eventi fieristici che riguardano due comparti della filiera della pelle assolutamente strategici per l'economic adella Toscana e del Comprensorio. Con un obiettivo principale: accrescere la competitività delle due manifestazioni nel panorama fieristico internazionale e sostenere la ripartenza dei due comparti alle prese, da tempo – come tutta la filiera della moda – con una fase di crisi e di rallentamento.

