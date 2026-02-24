Laura Pausini dall’Ariston al mondo | i record e il rapporto con pubblico tra Grammy e 30 anni di successi

Laura Pausini ha raggiunto un nuovo record grazie al suo talento e alla lunga carriera, che dura ormai quasi 30 anni. La cantante ha conquistato il pubblico in tutto il mondo, vincendo premi importanti come i Grammy. La sua capacità di rinnovarsi e mantenere un forte legame con i fan le permette di continuare a crescere. La sua presenza sul palco dell’Ariston nel 1993 ha segnato l’inizio di un percorso straordinario.

Sanremo – Ci sono artisti di successo, e poi c’è Laura Pausini, che ha costruito una traiettoria unica nel panorama italiano e internazionale: dal debutto sul palco dell’Ariston nel 1993 con ‘ La solitudine ’ fino a oggi, una delle artiste italiane più riconosciute nel mondo. Non a caso Carlo Conti l’ha voluta accanto a sé come co-conduttrice fissa della 76ª edizione del Festival di Sanremo. E se i numeri raccontano qualcosa, nel caso della ragazza di Solarolo ci dicono che 19 album – tra studio, live e raccolte – e oltre 1000 concerti in giro per il mondo sono le cifre di una stella intramontabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La sfida di Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: riconquistare critici e critica passando dall’AristonLaura Pausini, scelta come co-conduttrice di Sanremo 2026 da Carlo Conti, rappresenta un’opportunità per rafforzare il suo rapporto con il pubblico italiano e internazionale.

Laura Pausini al Festival di Sanremo, una lunga storia d'amore con la moda. Ecco tutti i suoi look sfoggiati sul palco dell'AristonLaura Pausini torna a Sanremo e questa volta lo fa da co-conduttrice.

Laura Pausini canta La isla bonita em evento do Grammy #laurapausini #madonna #grammys

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, il primo Festival di Laura Pausini come co?conduttrice. FOTO; Laura Pausini, dall’Ariston al mondo Sanremo è il mio destino; Festival di Sanremo: parlano Carlo Conti e Laura Pausini. Tutte le news live dalla sala stampa; Laura Pausini e Sanremo? Una lunga storia d'amore, tutta in questo video.

Sanremo 2026,quanto ci costi: ecco i compensi di Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i co-conduttoriA pochi giorni dall’avvio del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione non è puntata solo su artisti e ospiti, ma anche sui compensi che ruoteranno attorno alle cinque serate dell’Ariston. La kermesse, ... laprovinciapavese.gelocal.it

Laura Pausini su RTL 102.5: Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiataPoi un pensiero speciale per Pippo Baudo: Se non mi avesse scelta, non so se oggi sarei qui. ha affermato la cantante. rtl.it

Can Yaman a Sanremo. L’attore turco sarà presentatore nella prima serata del Festival al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Annunciato un incontro specialissimo sul palco dell’Ariston segui lo speciale Sanremo 2026 nel link in bio - facebook.com facebook

Dal bacio di Laura Pausini a Carlo #Conti alle lacrime per Pippo Baudo fino ai murales: tutto pronto per #Sanremo2026 x.com