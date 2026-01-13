La sfida di Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026 | riconquistare critici e critica passando dall’Ariston

Laura Pausini, scelta come co-conduttrice di Sanremo 2026 da Carlo Conti, rappresenta un’opportunità per rafforzare il suo rapporto con il pubblico italiano e internazionale. La partecipazione al festival, infatti, può contribuire a consolidare la sua posizione nel panorama musicale, offrendo anche l’occasione di dialogare con i critici e il pubblico, in un contesto di rinnovata attenzione e rispetto reciproco.

Carlo Conti ha chiamato Laura Pausini come co-conduttrice di Sanremo 2026: una scelta che regala un profilo internazionale al festival ma potrebbe anche permettere alla cantante di riappacificarsi con un Paese che spesso accusa di essere troppo critico con il suo successo.

